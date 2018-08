Hollywood’ta bir sürü yapım şirketi ve stüdyo olduğu için o yılın gündeminde yer eden veya tekrar gündeme gelen olaylar ve kişilerle ilgili pek çok proje hazırlanabiliyor. Bu yıl tekrar gündeme gelen aktris Sharon Tate ve katil Charles Manson üzerine pek çok film hazırlanıyor. Ağustos 2019, Manson’ın Tate’i ve arkadaşlarını hunharca bir şekilde katletmesinin 50. yıldönümü olacak. Bu yüzden olsa gerek yakın zamanda Tate-Manson’la ilgili filmler sırayla vizyona girip izleyicileri sinemalara çekmeye çalışacak. Bu arada Tate’in kız kardeşi 50. yıldönümü için arka arkaya bu kadar filmin çekilmesinden doğal olarak memnun değil.

Sharon Tate Projeleri: Aktris Sharon Tate deyince şu sıralar akla hemen Margot Robbie geliyor. Zira Robbie şimdilerde Quentin Tarantino‘nun yıldızlarla dolu filmi Once Upon a Time in Hollywood‘ta aktrise hayat veriyor. Çekimleri hızla devam eden film, Tate’in biyografik filmi olmayacak ama Tate’in saç tasarımcısı Jay Sebring’le (Emile Hirsch) ilişkisine de, Manson çetesince katledilmesine de yer verilecek. Daha ziyade hippi döneminin Hollywood’unu konu alan bu filmi Temmuz 2019‘da izleyeceğiz. Şimdilik Tate’le alakalı en heyecanlandıran proje bu. Ama Tate’le ilgili tek proje değil. Haberlere göre şarkıcı-oyuncu Hilary Duff da Tate’e hayat vermiş. Bu yıl vizyona girmesi planlanan The Haunting of Sharon Tate adlı film aktrisin katledilmesini merkeze koyuyor. Pek de umut vaat etmeyen filmi Daniel Farrands yazıp yönetmiş. Filmin vizyon tarihi henüz duyurulmadı. Tate’le alakalı son projeyse Tate adlı film. Bu filmde aktrisi Hollywood’un diğer sarışını Kate Bosworth canlandırmış. Filmi Bosworth’un eşi Michael Polish çekti. Polish cinayetlere odaklanmayacak gibi görünüyor. Duff’ın projesinin aksine bu proje aktrisin tüm hayatını anlatacak.

Yukarıda da belirttiğim üzere, Tate’in kardeşi Debra bu kadar filmin çekilmesinden memnun değil. Debra Tate önceleri Tarantino’nun filmine karşı çıkarken yönetmenle görüşüp projenin ayrıntılarını öğrendikten sonra filmi desteklemeye başladı. Tate, Polish’in filmine de destek oluyor. Hatta bu filmin yapımcıları arasında yer almış.

Charles Manson Projeleri: Tarantino’nun filminde Manson’a da yer verilecek ama haberlere göre Manson en fazla on dakika görünecek, olayların merkezinde olmayacak. Öte yandan bu cani katili canlandıran oyuncu henüz duyurulmadı. Manson’ı merkeze koyan filmse Charlie Says oldu. American Psycho‘nun yönetmeni Mary Harron‘ın yönettiği bu filmde katili İngiliz aktör Matt Smith oynadı. Ona Chace Crawford, Hannah Murray ve Suki Waterhouse eşlik ettiler. Bu filmde Tate’i Grace van Dien oynadı. Çekimleri tamamlanan film 2019’da vizyona girecek. Manson’a yer verecek diğer yapımsa Mindhunter olacak. David Fincher bu dizinin 2. sezonunda Manson’a da yer verileceğini belirtmişti. Dizi 2019’da dönecek.

Görüleceği üzere 2019’da Tate ve Manson’la ilgili pek çok film vizyona girecek. Yetişirse The Haunting of Sharon Tate‘i bu yıl; Tate, Charlie Says, Mindhunter – 2. sezon ve Once Upon a Time in Hollywood‘u 2019’da izleyeceğiz.