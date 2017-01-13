Doğu Avrupa’nın önemli auteur’lerinden biri olarak görülen litvanyalı yönetmen Sharunas Bartas yeni filmi Frost’ta Ukrayna’daki savaşı anlatacak.

Filmde Rokas isimli litvanyalı bir gencin, ülkesinden Ukrayna’ya giden bir yardım konvoyunda yaşadıkları aktarılacak. Fransız yıldız Vanessa Paradis filmde önemli başrollerden biri olarak bir savaş muhabirini canlandıracak. Filmde diğer rollerde Mantas Janciauskas ve polonyalı Andrzej Chyra bulunuyor. Filmin çekimleri aralık ayında Ukrayna sınırında başladı.