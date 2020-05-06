Hulk’un kadın versiyonu olarak görülebilecek She-Hulk, her filmin kadın versiyonunun çekildiği günümüzden çok önce vardı. İlk sayısı Şubat 1980’de çıkan çizgi roman, 40.yılında TV dizisi olacak.

Marvel’in özellikle 80’lerde popüler olan karakteri Jennifer Susan Walters/She-Hulk, geçirdiği bir kaza sonrasında kuzeni Bruce Banner’dan kan alıyor ve olaylar gelişiyor. She-Hulk, kuzeni Hulk’a göre daha sakin kalabilen ve doğru kararlar alabilen bir süper kahraman.

She-Hulk’un Marvel dizisi için yazar odası kadrosu oluşturuldu. Sıra dizinin oyuncularını seçmeye geldi.