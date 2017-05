Hintli yönetmen Shekhar Kapur (Elizabeth), Ermeni Tehciri’ni konu alan bir film çekecek. Three Apples Fell From Heaven adlı filmin hazırlıklarına başlandığı açıklandı. Kapur bu filmi Micheline Aharonian Marcom’un aynı adlı kitabından uyarlayacak. Senaryoyu Motorcycle Diaries filminin senaristi Jose Rivera kaleme alacak. Film, 1915 – 1917 yılları arasında geçecek ve tehcire odaklanacak. Three Apples Fell From Heaven yönetmenin sıradaki filmi olmayacak. Kapur bu filmden önce Bruce Lee’nin hayatını konu alan Little Dragon‘ı çekmeyi planlıyor. Kapur’un projeleri arasında Alman müzikali Elisabeth‘in aynı adlı sinema uyarlaması da yer alıyor. Kapur’un bu yıl kısa filmlerden oluşacak Berlin, I Love You için kısa bir film çekeceğini belirtelim.