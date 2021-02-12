2000’li yılların başından bu yana sinemadan kopan ve çok az röportaj veren Shelley Duvall, The Hollywood Reporter’a The Shining setinde yaşananları anlattı. Birlikte çalışması zor yönetmenlerden Stanley Kubrick’in tüm oyuncular gibi 56 hafta boyunca kendisini de çok zorladığını aktardı:

“56 hafta boyunca, haftada 6 gün, günde 16 saat çalıştık. Herkesin bildiği gibi birçok sahne defalarca yeniden çekildi”

“Merdiven sahnesi 127 kez tekrarlandı. Zor bir sahneydi ama sinema tarihinin en iyi sahnelerinden biri oldu. Sahnedeki her duygum ve ağlamam haliyle gerçek. Her gün tekrar ettik. Çok zordu, Jack çok iyi ve gerçekçiydi. O durumda kalan kadınların duygularını hissettim.”

“Belli bir aşamadan sonra durmadan ağlamak durumunda kaldım. Bazen sahnelere hazırlanmak için hüzünlü şarkılar dinliyordum. Bazen de açıp çekim programını okuyordum. Ağlamamak zordu”

“Belli bir sonra bedeniniz isyan ediyor ve “Bunu bana yapmayı bırak, her gün ağlamak istemiyorum” diyor. Ama bunu düşününce bile ağlıyordum. Pazartesi erkenden kalkıp gün boyunca ağlayacağımı fark edince, zaten ağlamaya başlıyordum. “Bunu yapamayacağım. Artık yeter” diye düşündüğüm çok oldu ama en sonunda bitti ve başardım. Jack arada sırada karşılaştığımızda “Nasıl başardın, hala bilmiyorum” diyor.