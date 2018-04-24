Sherlock’un devam etmemesinin ve yeni sezonun bir türlü gündeme gelmemesinin nedeni, serinin iki yıldızının yoğun takvimleri değil, birbirlerinden pek hoşlanmamaları olabilir.

Martin Freeman’ın daha önce yayınladığımız ve serinin hayranlarının Sherlock’un devamını çekmeyi imkansız kıldığını sözlerine Benedict Cumberbatch’ten sert ve ters bir yanıt geldi:

“Eğer kendi gerçekliğinin dümenini eline almanı bu engelliyorsa bu çok zavallıca… Nasıl Yani? Beklentiler yüzünden mi? Bilemiyorum, bu konuyla ilgili aynı görüşte olmamız da gerekli değil. Ben Sherlock fanlarının ilgisinden farklı bir şekilde etkileniyorum, bunu söyleyebilirim”