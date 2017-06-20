BBC, Sherlock dizisinin yaratıcıları Steven Moffat ve Mark Gatiss’in Dracula dizisinin senaryolarını birlikte kaleme alacaklarını ve dizinin yapımcıları arasında yer alacaklarını açıkladı. BBC’nin ve Moffat-Gatiss’in dizileri Sherlock gibi Dracula‘nın da günümüzde geçip geçmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Dizinin tüm sezonları 3-5 bölümden oluşacak. Bölümlerin kaç dakikadan ibaret olacağı açıklanmadı, Sherlock dizisinin bölümleri gibi 90 dakikadan oluşabilir. Senaristlerin henüz senaryoları yazmadıklarını, oyuncu kadrosunun da henüz belirlenmediğini belirtelim. Dizinin 2018’e yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor. Peki Sherlock‘a ne olacak? BBC henüz diziyi iptal de etmedi, yeni sezonunu da onaylamadı. Dizinin devam edip etmeyeceği bilinmiyor.