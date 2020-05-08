Başta The Haunting of Hill House olmak üzere birçok korku/gerilim romanının ve öyküsünün yazarı olan Shirley Jackson’ın hayatı sinemaya uyarlanmıştı.

Bu yıl Sundance’te gösterilen ve dağıtımcılar tarafından havada kapılan film, 5 Haziran’da online gösterime girecek. Filmde Elizabeth Moss’un mükemmel canlandırdığı gizemli yazar Shirley Jackson, Michael Stuhlbarg’ın canlandırdığı eşi Stanley Edgar Hyman ile birlikte genç bir çifti ağına düşürecek. Jackson-Hyman çifti, dönemin toplumsal normlarına pek uymayan evlilikleri ile tanınıyordu.

Josephine Decker’ın yönettiği filmin yapımcısı Martin Scorsese…