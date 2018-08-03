Yazar James Clavell‘ın çok satan romanı Shogun ikinci kez dizileştirilecek. 1975’te yayınlandıktan sonra çok satan bu romanı ilk kez NBC 1980’de dizileştirmişti. Bu kez romanı FX dizileştirecek. Kanal, Shogun‘ı tek sezondan oluşan mini dizi olarak tasarlıyor. Dizi 10 bölümden ibaret olacak. Shogun feodal Japonya’da geçip merkeze risk almayı seven İngiliz denizci John Blackthorne’u, samuray olan gizemli bir kadını, tehlikeli bir adam olan Lord Toranaga’yı, onursuz bir aileden gelen, değerini ve bağlılığını kanıtlamak zorunda olan, paha biçilemez bir kadın olan Leydi Mariko’yu koyup Blackthorne’un yolunun hiç bilmediği Japonya’ya düştükten sonra değişmesini konu alıyor. Eugene Kelly‘le Ronan Bennett diziyi kaleme alacaklar, Tim van Patten bazı bölümleri yönetecek. Dizi 2019’da yayınlanacak.