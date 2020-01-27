27 Ocak 2020 151 görüntüleme
Disney’in usta animasyon sanatçıları 14 kısa filmlik antoloji Short Circuit için bir araya geldi. Disney + platformunda yayınlanacak film 2016’da başlayan özel bir programın ürünü… Özellikle genç sanatçıları Disney’in klasik kurallarından muaf tutarak özgürlük veren yapımcılar, sonuçtan memnun görünüyorlar… 14 filmin isimleri ve fragman şöyle:
1.Puddles
2.Exchange Student
3.Lucky Toupee
4.Just a Thought
5.Cycles
6.Lightning in a Bottle
7.The Race
8.Hair-Jutsu
9.Downtown
10.Jing Hua
11.Drop
12.Zenith
13.Elephant in the Room
14.Fetch
kategori:bakınıztv