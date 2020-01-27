haber Star Wars’ın Yeni Yönetmeni Taika Waititi Mi? Thor ile süper kahraman filmlerinde de iyi bir sınav veren Taika Waititi, Star Wars serisinin yeni yönetmeni olabilir...

haber Disney 20’den Fazla Filminin Vizyon Tarihlerini Açıkladı Fox, Searchlight, Lucas Film, Pixar, Marvel, Disney Animation gibi pek çok stüdyonun sahibi olan Disney 2023’e dek vizyona çıkaracağı 20’den fazla filminin vizyon tarihlerini duyurdu. Tabii bu filmlerinin çoğunun...