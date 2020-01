Disney’in usta animasyon sanatçıları 14 kısa filmlik antoloji Short Circuit için bir araya geldi. Disney + platformunda yayınlanacak film 2016’da başlayan özel bir programın ürünü… Özellikle genç sanatçıları Disney’in klasik kurallarından muaf tutarak özgürlük veren yapımcılar, sonuçtan memnun görünüyorlar… 14 filmin isimleri ve fragman şöyle:

1.Puddles

2.Exchange Student

3.Lucky Toupee

4.Just a Thought

5.Cycles

6.Lightning in a Bottle

7.The Race

8.Hair-Jutsu

9.Downtown

10.Jing Hua

11.Drop

12.Zenith

13.Elephant in the Room

14.Fetch