On iki yıl oldu. 2001’de vizyona giren In the Bedroom‘la adından söz ettiren, 2006 çıkışlı Little Children‘la başarısını devam ettiren yönetmen Todd Field‘ın dönüşünü on iki yıldır bekliyoruz. Yetenekli yönetmen bu on iki yılda sürekli yeni projeler duyurdu ama nedense hiçbir projesinde çekim aşamasına gelemedi. Birkaç yıl önce Showtime, Jonathan Franzen‘ın çok satan romanı Purity‘nin senaristliği, yönetmenliği ve showrunner’lığı için Field’la anlaşmıştı. Bir türlü sinemalara dönemeyen Field yirmi bölümden oluşan Purity‘nin başrolü için Daniel Craig‘le anlaşmıştı.

Fakat Field bu yapımında da bir türlü çekim aşamasına gelemedi. Franzen, New York Times’la yaptığı röportajda dizinin prodüksiyonunun durdurulduğunu Field’tan öğrendiğini belirtmiş. Daha sonra Craig de Franzen’ı arayıp Bond filminde rol alacağı için bu diziye vakit ayıramayacağını belirtmiş. Dizinin prodüksiyonu Craig müsait olamadığı için durduruldu. Showtime yeni bir başrol belirlemek yerine diziyi çektirmemeyi tercih etmiş. Kısacası Field’ın bu projesi de iptal edildi. Dileriz Field çok geçmeden yeni bir proje belirler ve on üç yıla doğru ilerleyen suskunluğunu noktalar.