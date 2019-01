Gelecek hafta ABD’de gösterime girecek olan M. Night Shyamalan’ın Glass’ı öngösterimlerde eleştirmenlerden kötü not aldı. Rotten Tomatoes’ta %37 ratingle başlayan film, Eastrail 177 Trilogy’nin son filmi olarak iyi bir toparlama olmayı becerememiş görünüyor.

Yapılan yorumlardan örnekler aktarırsak:

“Belki multi-plex izleyicisinin hoşuna gidebilir. Ama Shyamalan’ın After Earth ve The Last Airbender’la yarattığı felaketi bastırabilmek için Split’i daha iyi devam ettirmeliydi. Maalesef kötü formuna dönmüş” John DeFore, Hollywood Reporter

“The Sixth Sense, hala tek iyi filmi ve o film de bir psiko-dramaydı. Glass, çizgi romanlar hakkında uzun diyalogların ilginç olduğuna güvenmiş. Üzgünüm, başaramamış.” Joshua Rothkopf, Time Out

“Farklı noktaları birbirine bağlaması lazımken, Shyamalan daha fazla soru işareti yaratmış. İpler birbirine karışmış ve ortaya bir dolu düğüm çıkmış. Trilojinin en zayıf filmi… Tim Robey, Daily Telegraph