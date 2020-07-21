M. Night Shyamalan‘ın ismi ve konusu henüz açıklanmayan yeni filminde başrol Gael García Bernal tarafından üstlenilecek. 2021’de gösterime girmesi beklenen filmde geçtiğimiz ay Ken Leung, Nikki Amuka-Bird ve Abbey Lee’nin yer alacağı açıklanmıştı.

Çok farklı türlerde, çok iyi performanslarını izlediğimiz García Bernal’in, Shyamalan gibi kendine has bir sinema dili olan bir yönetmenin filminde nasıl görüneceği merak unsuru.

Mayıs ayında hazırlıklarına başlandığı açıklanan ama konusu hakkında hiçbir bilgi verilmeyen filmde yan rollerde Vicky Krieps, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie ve Aaron Pierre de var.