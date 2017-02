The Sessions‘ın yönetmeni Ben Lewin yeni filmi The Catcher Was A Spy‘ın çekimlerine başladı. Nicholas Dawidoff’ın çok satan romanından uyarlanan bu filmin başrollerini Paul Rudd, Guy Pearce, Paul Giamatti ve Jeff Daniels üstleniyorlar. Bugün filme Sienna Miller’la Giancarlo Giannini’nin de dahil oldukları açıklandı. Film beyzbol oyuncusu Moe Berg’in ajanlığına odaklanacak. Berg beyzbola devam ederken Nazilerin aleyhine ajanlık yapmıştı. Berg’i Rudd, Berg’in sevgilisini Miller oynuyor. Giannini İtalyan Profesör Eduardo Amaldi’yi, Giamatti fizikçi Samuel Goudsmit’i, Daniels O.S.S.’nin lideri William Donovan’ı ve Pearce Robert Furman’ı oynuyorlar. Lewin bu filminden sonra Kore yapımı A Moment to Remember‘ın yeniden çevrimini yöneteceğini belirtelim. Lewin’in gösterime hazır hale getirdiği, Dakota Fanning’li Please Stand By bu yıl gösterime girecek.