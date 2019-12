İngiliz sinema dergisi Sight & Sound geleneksel listesini yayınladı. 2019’un En İyi 50 Filmi Listesi, derginin 100 eleştirmenin en iyiler listesinin değerlendirilmesiyle oluşuyor. Liste, kendilerinin açıkladığı sırayla (sondan başa) şu şekilde:

50. The Mule

49. The Favourite

48. Just Don’t Think I’ll Scream

47. If Beale Street Could Talk

46. Rose Plays Julie

45. Rocks

44. Honeyland

43. Holiday

42. I Lost My Body

41. Hale County This Morning, This Evening

40. Ray & Liz

39. Joker

38. Eighth Grade

37. No Data Plan

36. America

35. Zombi Child

34. Synonyms

33. Ash Is Purest White

32. Booksmart

31. Knives Out

30. In Fabric

29. I Was at Home, But…

28. Varda by Agnès

27. Ad Astra

26. The Hottest August

25. The Farewell

24. A Hidden Life

23. Transit

22. Border

21. Beanpole

20. Martin Eden

19. Hustlers

18. Happy as Lazzaro

17. The Lighthouse

16. Midsommar

15. For Sama

14. Marriage Story

13. Monos

12. Uncut Gems

11. High Life

10. Vitalina Varela

9. Us

8. Bait

7. Atlantics

6. Pain and Glory

5. Portrait of a Lady on Fire

4. Once Upon a Time… in Hollywood

3. The Irishman

2. Parasite

1. The Souvenir