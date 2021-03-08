71 yaşına gelen usta oyuncu Sigourney Weaver, Hollywood’daki gidişatı değerlendirdi:

“Gelecek konusunda çok iyimserim. Çevremde birçok kadın senarist ve yönetmen belirmeye başladı. Son filmimde birçok kadın sinemacı ile birlikte çalışma şansı yakaladım. Kamera arkası departmanlarının tamamı kadındı, yapımcılarımızdan biri de öyle… Birçok kadın çalışan görevlerini ilk kez yapmalarına rağmen çok başarılıydılar.”

“Covid-19 bir bakıma insanların eğlenceye, iyi öykülere, başka dünyalara taşınmaya olan ihtiyacını gösterdi. Ne yazık ki sinema salonları bundan büyük zarar gördü. Pandemi bitince iyi dizileri TV’de, güzel filmleri de yeniden sinemada seyretmek için şimdiden anlaşabiliriz sanırım.”