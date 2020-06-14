Ridley Scott’ın “Alien evrenine geri dönme planlarımız var” açıklamasının ardından herkes haliyle Sigourney Weaver üzerine odaklanmıştı.

Weaver konuyu çok uzatmadan kapatan bir yanıt verdi:

“Ridley Scott ile görüşmedik. Ripley başka bir yöne gitti gibi, evren içindeki süresini doldurduğunu düşünüyorum… Dinlenmeye ihtiyacı var.”

Weaver, Neill Blomkamp’ın geçtiğimiz yıl iptal edilen projesinin tretmanını okuduğunu ve o filmin kendi karakteri üzerinden ilerlediğini de sözlerine ekledi.