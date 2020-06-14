14 Haziran 2020 200 görüntüleme
Ridley Scott’ın “Alien evrenine geri dönme planlarımız var” açıklamasının ardından herkes haliyle Sigourney Weaver üzerine odaklanmıştı.
Weaver konuyu çok uzatmadan kapatan bir yanıt verdi:
“Ridley Scott ile görüşmedik. Ripley başka bir yöne gitti gibi, evren içindeki süresini doldurduğunu düşünüyorum… Dinlenmeye ihtiyacı var.”
Weaver, Neill Blomkamp’ın geçtiğimiz yıl iptal edilen projesinin tretmanını okuduğunu ve o filmin kendi karakteri üzerinden ilerlediğini de sözlerine ekledi.
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