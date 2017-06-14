Bryan Singer başka filmlerle meşgul olacağı için X-Men serisinden Apocalypse‘tan sonra çekildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine serinin senaristlerinden Simon Kinberg yönetmenlik için Fox’la görüşmelere başlamıştı. Bugün -daha önce hiç film çekmemiş- Kinberg’ün filmi yöneteceği açıklandı. Peki başrollerde fire var mı? Kontratları üçüncü filmle sona eren tüm oyuncular bu filmde de rol alacaklar. Yani Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult dördüncü kez karakterlerini oynayacaklar. Genç oyuncular Alexandra Shipp, Sophie Turner, Tye Sheridan ve Kodi Smit-McPhee de filmde rol alacaklar. Filmin kötü karakteri Lilandra ise Jessica Chastain’e teklif edildi.

Dark Phoenix‘in çekimlerine sonbaharda başlanacak, film 2 Kasım 2018’de vizyona girecek. 2018’de Deadpool 2 ve X-Men: The New Mutants‘ın da gösterime gireceğini belirtelim.