Sinefil Kafası: 2018’in En İyi 30 Filmi

Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel yılın en iyi filmlerini sıraladı.
yazar: 31 Aralık 2018

Sinefil Kafası’nın bu bölümünde Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel 2018’in En İyi 30 Filmi listesini sıralamakla kalmadı. Tek tek konuştu.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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kategori:
sinefil kafası

yazar: bakınız - Ara 31, 2018

yazar: Can Rende - Oca 1, 2019

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