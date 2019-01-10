Sinefil Kafası: Altın Küre Ödülleri Üzerinden Oscar’a Bakış

Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel ödülleri değerlendirdi.
yazar: 10 Ocak 2019

Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel 76. Golden Globe / Altın Küre ödüllerini değerlendirirken, sonuçların analizleriyle Oscar ödülleri için bir kapı açtı.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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kategori:
sinefil kafası

yazar: bakınız - Oca 10, 2019

yazar: Sinan Güven - Oca 10, 2019

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