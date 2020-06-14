Sinefil Kafası: Çıplak (Can Evrenol)

Can Evrenol'un dizisi Çıplak Sinefil Kafası'nda...
yazar: 14 Haziran 2020 205 görüntüleme

Sinefil Kafası’nın uzun süre sonra yayınlanan ilk bölümünde Blu TV’nin yeni dizisi Can Evrenol imzalı Çıplak değerlendiriliyor.
Dizi ilk iki bölümü itibariyle iddialı sloganını karşılayabiliyor mu? Yeterince cesur mu? Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel konuştu…

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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kategori:
sinefil kafası

yazar: bakınız - Haz 14, 2020

yazar: bakınız - Haz 14, 2020

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