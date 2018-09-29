Adana Film Festivali’nde ilk gösterimi yapan Gaspar Noe’nin son çılgınlığı “Climax”… Haktan Kaan İçel ve Gaspar Noe fan kulübü başkanı Halil İbrahim Sağlam tarafından konuşuluyor.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector

Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/

e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7

Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel

e-mail: hki.com@gmail.com