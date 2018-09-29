Sinefil Kafası: Climax Film İncelemesi

Gaspar Noe'nin yarattığı yeni cehennemde bir gezinti...
yazar: 29 Eylül 2018

Adana Film Festivali’nde ilk gösterimi yapan Gaspar Noe’nin son çılgınlığı “Climax”… Haktan Kaan İçel ve Gaspar Noe fan kulübü başkanı Halil İbrahim Sağlam tarafından konuşuluyor.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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kategori:
sinefil kafası

yazar: bakınız - Eyl 29, 2018

yazar: bakınız - Eyl 29, 2018

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