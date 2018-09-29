29 Eylül 2018
Adana Film Festivali’nde ilk gösterimi yapan Gaspar Noe’nin son çılgınlığı “Climax”… Haktan Kaan İçel ve Gaspar Noe fan kulübü başkanı Halil İbrahim Sağlam tarafından konuşuluyor.
Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Halil İbrahim Sağlam:
Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com
Haktan Kaan İçel
Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com
kategori:sinefil kafası