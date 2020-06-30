Sinefil Kafası: Dark Final Sezonu İncelemesi

Haktan Kaan İçel ve Halil İbrahim Sağlam, Dark'ın final sezonunu konuştu...
yazar: 30 Haziran 2020 195 görüntüleme

“Beyin yakan dizi Dark nasıl bitti?” sorusunun yanıtlandığı yeni videoda, Netflix dizi önerisi 2020’nin cevabını da bulabileceksiniz. Sinefil Kafası sizler için yılın dizisi Dark’ı 3. sezon ve genel olarak konuştu.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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kategori:
sinefil kafası

yazar: bakınız - Haz 30, 2020

yazar: bakınız - Haz 30, 2020

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