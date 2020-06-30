“Beyin yakan dizi Dark nasıl bitti?” sorusunun yanıtlandığı yeni videoda, Netflix dizi önerisi 2020’nin cevabını da bulabileceksiniz. Sinefil Kafası sizler için yılın dizisi Dark’ı 3. sezon ve genel olarak konuştu.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

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Haktan Kaan İçel

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