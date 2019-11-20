Stephen King hayranları için bayram devam ediyor. The Shining’in devam kitabından uyarlanan Doctor Sleep vizyona giriyor.

Sinefil Kafası’ndan Haktan Kaan İçel ve Halil İbrahim Sağlam filmi yorumluyorlar.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector

Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/

e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7

Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel

e-mail: hki.com@gmail.com