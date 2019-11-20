Sinefil Kafası: Doctor Sleep Film İncelemesi

Sinefil Kafası'nda bir Stephen King uyarlaması inceleniyor.
yazar: 20 Kasım 2019

Stephen King hayranları için bayram devam ediyor. The Shining’in devam kitabından uyarlanan Doctor Sleep vizyona giriyor.

Sinefil Kafası’ndan Haktan Kaan İçel ve Halil İbrahim Sağlam filmi yorumluyorlar.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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sinefil kafası

yazar: bakınız - Kas 19, 2019

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