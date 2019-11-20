20 Kasım 2019
Stephen King hayranları için bayram devam ediyor. The Shining’in devam kitabından uyarlanan Doctor Sleep vizyona giriyor.
Sinefil Kafası’ndan Haktan Kaan İçel ve Halil İbrahim Sağlam filmi yorumluyorlar.
Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Halil İbrahim Sağlam:
Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com
Haktan Kaan İçel
Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com
kategori:sinefil kafası