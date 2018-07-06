06 Temmuz 2018
Sinefil Kafası yeni bir bölümle karşınızda… “Hayatımın Filmi” köşesinde her bölümde bir kişi hayatında derin izler bırakan bir filmi kendi tarzında, ona hissettirdiklerini anlatacak. Halil İbrahim Sağlam bu bölümde “The Fountain” filmi hakkında konuşuyor.
Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Halil İbrahim Sağlam:
Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com
Haktan Kaan İçel
Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaani…
e-mail: hki.com@gmail.com
kategori:sinefil kafası