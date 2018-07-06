Sinefil Kafası: Hayatımın Filmi / The Fountain

Hayat değiştiren filmlerde The Fountain incelemesi...
yazar: 06 Temmuz 2018

Sinefil Kafası yeni bir bölümle karşınızda… “Hayatımın Filmi” köşesinde her bölümde bir kişi hayatında derin izler bırakan bir filmi kendi tarzında, ona hissettirdiklerini anlatacak. Halil İbrahim Sağlam bu bölümde “The Fountain” filmi hakkında konuşuyor.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaani…
e-mail: hki.com@gmail.com

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kategori:
sinefil kafası

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