Sinefil Kafası yeni bir bölümle karşınızda… “Hayatımın Filmi” köşesinde her bölümde bir kişi hayatında derin izler bırakan bir filmi kendi tarzında, ona hissettirdiklerini anlatacak. Halil İbrahim Sağlam bu bölümde “The Fountain” filmi hakkında konuşuyor.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector

Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/

e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7

Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaani…

e-mail: hki.com@gmail.com