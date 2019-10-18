Sinefil Kafası: Karakomik Filmler 2 Arada İncelemesi

Cem Yılmaz'ın beklenen filmi Karakomik Filmler sonunda görücüye çıktı.
yazar: 18 Ekim 2019

İki filmden oluşan bu 2 film bir arada projesinin ilk filmi 2 Arada’yı Sinefil Kafası’ndan Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel konuştu.
Bölümün sürpriz konuğu Tuğçe Madayanti Dizici

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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kategori:
sinefil kafası

yazar: bakınız - Eki 18, 2019

yazar: bakınız - Eki 18, 2019

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