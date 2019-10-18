18 Ekim 2019
İki filmden oluşan bu 2 film bir arada projesinin ilk filmi 2 Arada’yı Sinefil Kafası’ndan Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel konuştu.
Bölümün sürpriz konuğu Tuğçe Madayanti Dizici
Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Halil İbrahim Sağlam:
Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com
Haktan Kaan İçel
Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com
kategori:sinefil kafası