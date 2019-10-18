İki filmden oluşan bu 2 film bir arada projesinin ikinci filmi Kaçamak, Sinefil Kafası’ndan Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel tarafından değerlendiriliyor.

Bu bölümün de sürpriz konuğu Tuğçe Madayanti Dizici…

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector

Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/

e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7

Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel

e-mail: hki.com@gmail.com