Sinefil Kafası: Karakomik Filmler Kaçamak İncelemesi

Cem Yılmaz'ın beklenen filmi Karakomik Filmler dağıtımdan kaynaklanan uzun bekleme süresinin ardından görücüye çıktı.
yazar: 18 Ekim 2019

İki filmden oluşan bu 2 film bir arada projesinin ikinci filmi Kaçamak, Sinefil Kafası’ndan Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel tarafından değerlendiriliyor.
Bu bölümün de sürpriz konuğu Tuğçe Madayanti Dizici…

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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yazar: bakınız - Eki 18, 2019

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