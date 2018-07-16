Sinefil Kafası’nın bu bölümünde Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel haftanın filmlerinden “Mektoub, My Love Canto Uno / Kısmet, Sevgilim: İlk Şarkı ” filmini konuştu.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector

Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/

e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7

Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel

e-mail: hki.com@gmail.com