Sinefil Kafası: Müslüm Film İncelemesi

Sinefil Kafası'nda Müslüm Gürses'in biofilmi konuşuluyor.
yazar: 26 Ekim 2018

Sinefil Kafası’nın bu bölümünde Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel haftanın filmlerinden Müslüm’ü konuştu.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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sinefil kafası

yazar: Can Rende - Eki 26, 2018

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