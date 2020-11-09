“Ne olacak bu memleketin hali?” sorusuna cevap arayan Nasipse Adayız, festivallerden sonra vizyondaki yerini de aldı. Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel, filmi mercek altına aldı.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector

Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/

e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7

Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel

e-mail: hki.com@gmail.com