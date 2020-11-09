09 Kasım 2020 161 görüntüleme
“Ne olacak bu memleketin hali?” sorusuna cevap arayan Nasipse Adayız, festivallerden sonra vizyondaki yerini de aldı. Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel, filmi mercek altına aldı.
Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Halil İbrahim Sağlam:
Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com
Haktan Kaan İçel
Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com
kategori:sinefil kafası