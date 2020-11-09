Sinefil Kafası: Nasipse Adayız İncelemesi

Ülkemizde iyi örneklerine sık rastlayamadığımız politik sinema Ercan Kesal'ın yeni filminde beklenen düzeye ulaşmış mı?
yazar: 09 Kasım 2020 161 görüntüleme

“Ne olacak bu memleketin hali?” sorusuna cevap arayan Nasipse Adayız, festivallerden sonra vizyondaki yerini de aldı. Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel, filmi mercek altına aldı.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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kategori:
sinefil kafası

yazar: bakınız - Kas 9, 2020

yazar: bakınız - Kas 9, 2020

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