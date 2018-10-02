02 Ekim 2018
Adana Film Festivali’nden en iyi film, en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu gibi ödüllerle dönen Sibel’i Haktan Kaan İçel ve Halil İbrahim Sağlam konuştu.
Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Halil İbrahim Sağlam:
Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com
Haktan Kaan İçel
Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com
kategori:sinefil kafası