Adana Film Festivali’nden en iyi film, en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu gibi ödüllerle dönen Sibel’i Haktan Kaan İçel ve Halil İbrahim Sağlam konuştu.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector

Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/

e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7

Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel

e-mail: hki.com@gmail.com