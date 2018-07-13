seçki 13 Temmuz 2018 Vizyon Filmleri Ve Haftanın Ödülleri 13 Temmuz 2018 Vizyon Filmleri yılın en kötü filmleri listesine girecek yapımları barındırıyor maalesef... Haftayı yine festival ve Avrupa filmleri kurtarıyor....

sinefil kafası Sinefil Kafası: Hayatımın Filmi / The Fountain "Hayatımın Filmi" köşesinde her bölümde bir kişi hayatında derin izler bırakan bir filmi kendi tarzında, ona hissettirdiklerini anlatacak. Halil İbrahim Sağlam bu bölümde "The Fountain" filmi hakkında konuşuyor....