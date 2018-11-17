Sinefil Kafası: Suspiria Film İncelemesi

Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel korku klasiğinin yeniden çevrimini inceliyor.
yazar: 17 Kasım 2018

Suspiria, yeni bir formda karşımıza yeniden çıkıyor. Sinefil Kafası da filmin detaylarına yoğunlaşıyor.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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sinefil kafası

yazar: bakınız - Kas 17, 2018

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