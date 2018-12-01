01 Aralık 2018
Ejderha Dövmeli Kız geri döndü. Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel yeni film The Girl in the Spider’s Web ve serinin genelini konuştu.
Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Halil İbrahim Sağlam:
Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com
Haktan Kaan İçel
Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com
kategori:sinefil kafası