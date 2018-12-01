Sinefil Kafası: The Girl In The Spider’s Web Film İncelemesi

Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel üçüncü Lisbeth Salander portresini değerlendiriyor.
yazar: 01 Aralık 2018

Ejderha Dövmeli Kız geri döndü. Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel yeni film The Girl in the Spider’s Web ve serinin genelini konuştu.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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sinefil kafası

yazar: Can Rende - Ara 1, 2018

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