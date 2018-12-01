Ejderha Dövmeli Kız geri döndü. Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel yeni film The Girl in the Spider’s Web ve serinin genelini konuştu.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

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Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/

e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7

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e-mail: hki.com@gmail.com