Sinefil Kafası: The Protector Dizi İncelemesi

Sinefil Kafası Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız - The Protector'u konuştu.
yazar: 21 Aralık 2018

Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel Hakan: Muhafız – The Protector’un tüm sezonunu izleyerek sezon değerlendirmesine kalkıştı.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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yazar: Fırat Türkoğlu - Ara 20, 2018

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