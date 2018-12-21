21 Aralık 2018
Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel Hakan: Muhafız – The Protector’un tüm sezonunu izleyerek sezon değerlendirmesine kalkıştı.
Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Halil İbrahim Sağlam:
Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com
Haktan Kaan İçel
Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com
kategori:sinefil kafası