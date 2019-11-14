Onur Ünlü’nün Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilen ve seyircinin yoğun ilgi gösterdiği yeni filmi Topal Şükran’ın Maceraları, Sinefil Kafası’nda Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel tarafından değerlendirildi.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector

Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/

e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7

Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel

e-mail: hki.com@gmail.com