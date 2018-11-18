18 Kasım 2018
İyi filmlerin yönetmeni Steve McQueen bol yıldız oyunculu yeni suç draması Widows ile izleyicilerle buluştu. Sinefil Kafası’na değerlendirmek kaldı.
Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Halil İbrahim Sağlam:
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e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com
Haktan Kaan İçel
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kategori:sinefil kafası