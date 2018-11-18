Sinefil Kafası: Widows Film İncelemesi

Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel usta yönetmenin yeni filmini değerlendirdi.
yazar: 18 Kasım 2018

İyi filmlerin yönetmeni Steve McQueen bol yıldız oyunculu yeni suç draması Widows ile izleyicilerle buluştu. Sinefil Kafası’na değerlendirmek kaldı.

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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kategori:
sinefil kafası

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