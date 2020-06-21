Sinefil Kafası: Yarına Tek Bilet İncelemesi (Ozan Açıktan)

Netflix, ilk yerli filminde ıska geçmiş gibi...
yazar: 21 Haziran 2020 162 görüntüleme

Netflix’in ilk yerli uzun metraj filmi Yarına Tek Bilet, Sinefil Kafası’nda değerlendirildi. Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel, filmin Ozan Açıktan filmografisinin en zayıf halkası olduğunda hemfikir…

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaanicel
e-mail: hki.com@gmail.com

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sinefil kafası

yazar: bakınız - Haz 21, 2020

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