Netflix’in ilk yerli uzun metraj filmi Yarına Tek Bilet, Sinefil Kafası’nda değerlendirildi. Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel, filmin Ozan Açıktan filmografisinin en zayıf halkası olduğunda hemfikir…

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

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Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/

e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7

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e-mail: hki.com@gmail.com