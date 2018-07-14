14 Temmuz 2018
Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel’in aydınlatıcı, beyin kaşıyıcı, rehber programı Sinefil Kafası, bu hafta itibariyle yeni bir bölüme başladı. Yönetmenleri tüm filmografisiyle inceliyorlar.
Yönetmen Dosyası’nın ilk konuğu çılgın yönetmen Gaspar Noe ve sineması…
Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Halil İbrahim Sağlam:
Twitter: https://twitter.com/ibodirector
Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/
e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com
Haktan Kaan İçel
Twitter: https://twitter.com/HKi7
Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaani…
e-mail: hki.com@gmail.com
kategori:sinefil kafası