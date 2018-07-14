Halil İbrahim Sağlam ve Haktan Kaan İçel’in aydınlatıcı, beyin kaşıyıcı, rehber programı Sinefil Kafası, bu hafta itibariyle yeni bir bölüme başladı. Yönetmenleri tüm filmografisiyle inceliyorlar.

Yönetmen Dosyası’nın ilk konuğu çılgın yönetmen Gaspar Noe ve sineması…

Program hakkındaki görüşleriniz, istekleriniz ve diğer her şey için sinefilkafasi@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Halil İbrahim Sağlam:

Twitter: https://twitter.com/ibodirector

Instagram: https://www.instagram.com/ibodirector/

e-mail: İbrahim-sağlam@hotmail.com

Haktan Kaan İçel

Twitter: https://twitter.com/HKi7

Instagram: https://www.instagram.com/hki_official/, https://www.instagram.com/haktankaani…

e-mail: hki.com@gmail.com