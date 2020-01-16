Sinemada film izlemek her ne kadar sedanter bir eylem gibi görünse de Londra Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre hafif kardiyo egzersizleriyle aynı değeri taşıyor. Kalp sağlığına iyi geldiği gibi aynı zamanda hafızanın gelişmesine ve konsantrasyonun kolaylaşmasına yarıyor.

Özellikle duygusal sahnelerde artan kalp atış hızının önemli olduğunu ortaya çıkaran araştırma, evde TV karşısında film izlemeyle sinemada film izleme arasında fark olduğunu ortaya çıkardı. Sinemada daha izole bir ortamda, filme daha fazla konsantre olabilecek bir bağ oluştuğunu tespit eden araştırma, zaman zaman kalp atışının dakikada 80’e kadar yükseldiğini de belirledi.