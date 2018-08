Bakınız’ın kültürel ve sportif hizmeti Sinematik Dans Dersleri, Godard’ın Bande a Part’ının sinema tarihine geçen dans sahnesiyle sürüyor.

Dansedenler: Anna Karina, Claude Brasseur, Sami Frey.

Şarkı: Aslında sahnede bir şarkı var mı tartışılır. John Lee Hooker’ın Shake it Baby’si Michel Legrand tarafından edit edilmiş, arada Godard’ın seslendirmesini duyuyoruz. Ama dansın zaten şarkıyla ilgili olması çok da önemli değil… Üçlünün dansında müzikten daha fazlası var gibi…

Okasyon: Dansı her yerde, her fırsatta yapmak mümkün. Sizinle uyumlu iki arkadaş, dumanaltı bir bar ortamı, sizi rahatsız etmeyecek birilerini bulduğunuz takdirde daha iyi olur ama aslında her yerde tekrarlanabilir.

İhtiyaçlar: Uyum ve Godard dehası… Paris’e gidip, Madison Cafe’de yapmayı becerirseniz sinefilliğiniz de tasdiklenir. Yanınızda Godard gibi siz dansederken karakterlerinizi tahlil edecek bir arkadaş götürmeyi unutmayın.

Tarz: Çocuksu, şakacı, uyumlu, basit ama zor, sadece Godard’ın yaratabileceği sahnelerden biri… Sahne Tarantino’dan, Hal Hartley’e yüzlerce yönetmenin ilham aldığı sekanslardan biri oldu.

Çekim Süreci: Sahnelerinin çekimleri için pek ön hazırlık yapmayan, set kurduğu yerleri olduğu gibi bırakan, arka planda cast değil gerçekten o mekanda yaşayanları, çalışanları kullanan Godard, bu sahnede de ortam gürültüsünü olduğu gibi yansıtmış. Kamera arkası için küçük bir belgesel de mevcut.