Bakınız’dan hem sinema, hem kültür, hem de fitness hizmeti… Sinemanın en önemli dans sahneleri eşliğinde kendi dans yeteneklerinizi gösterin… İlk bölümümüzde konuğumuz BeetleJuice…

Şarkı: Harry Belafonte’nin unutulmaz şarkısı, Banana Boat Song… Şarkıyı duyup dans etmemek bazı ülkelerde günah sayılıyor.

Okasyon: Akşam yemekleri için ideal dans, masa başında olmak tavsiye edilir.

İhtiyaçlar: Evinizde sizinle birlikte ikamet eden bir adet şakacı ruh, sıkıcı misafirler ve sizden sıkılan kızınızın Beetlejuice kelimesini üç kere tekrarlaması…

Tarz: Kendinizi Belafonte’nin ve Beetlejuice’un yönetimine teslim edin. Kalçalarınızı serbest bırakın. Şarkının ritmi ve evinizdeki lanet zaten sizi dans ettirecek. Yalnız, dansın sonunda, tabağınızdan çıkan ellere dikkat.