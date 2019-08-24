Bakınız’ın kültürel ve sportif hizmeti Sinematik Dans Dersleri, uzun bir aradan sonra bir klasikle geri dönüyor. Broadway Melody of 1940 isimli Norman Taurog filminden rüya gibi bir sahne…

Dansedenler: Fred Astaire ve Eleanor Powell

Şarkı: Unutulmaz Cole Porter klasiği Begin the Beguine’in big band yorumu…

Okasyon: Bu dansı taklit edebilmek için bile yıllarca ders almanız lazım… Hayatınızda bu ikilinin uyumunu yakalayacak bir insan varsa onu yaşamınızın sonuna kadar bırakmayın.

Tarz: Astaire ile Powell’ın bu kadar zor bir dansı bu kadar rahat ve eğlenerek sunması dansın ve sinemanın mucizelerinden biri… Norman Taurog, sahneyi parlak bir siyaha boyatıp, ışıkları da gelişigüzel serpince ikilinin gece göklerde dansettiğini düşünüyorsunuz.