Bakınız’ın kültürel ve sportif hizmeti Sinematik Dans Dersleri, Hal Hartley’in Simple Men’inin en etkileyici sahnelerinden biriyle sürüyor.

Dansedenler: Elina Löwensohn, Martin Donovan ve Bill Sage

Şarkı: Sonic Youth klasiği “Kool Thing” en cool hallerinden birine bu dansla ulaştı… Özellikle dansı yöneten Elina Löwensohn’un şarkıyı yaşadığını söyleyebiliriz.

Okasyon: Dansı sıkıntıdan doğan bir şaheser olarak görmek mümkün. Tek başınıza kaldığınızda veya 2-3 kişi beraber sıkıntıdan patlarken hayatınıza ani bir renk katmak için birebir…

İhtiyaçlar: Bir bar, kafa dengi arkadaşlar, dansı yönetecek bir kadın… Arkadaşlarınız Godard’ın Bande A Part’ını seyretmişlerse uyum yakalamanız daha kolay olur.

Tarz: Dansın tarzını, havasını, yönünü, Elina Löwensohn’un belirlediğini söylersek yanlış olmaz. Eğer bu satırları okuyan bir erkekseniz, ettiğiniz dansları kadınların yönetmesine izin verin. Daha iyi sonuçlar çıkacağına emin olabilirsiniz.