Bu aralar nedense Pinokyo herkesin ilgisini çekmiş durumda. Netflix/Guillermo del Toro’dan Disney/Paul King’e, Robert Downey Jr.’dan Matteo Garrone/Roberto Benigni’ye dek herkes (!) Pinokyo projesi hazırlıyor. Bu uyarlamaların sayısı arttığı için hepsini tek bir yazıda derlemek istedim. Bu arada dört proje de bir değişiklik olmazsa Pinocchio adıyla vizyona çıkartılacak. Şimdilik hazırlanan dört projeyle ilgili bildiklerimiz şunlar…

Netflix ve Guillermo del Toro’nun Projesi: Guillermo del Toro en az on yıldır Pinokyo filmini çekmek istiyordu. Ama bir türlü bu filme bütçe bulamıyor, görüştüğü her stüdyodan mutsuz ayrılıyordu. En sonunda geçen yıl Pinokyo projesinin öldüğünü üzülerek duyurdu. Ama del Toro ödül sezonunda The Shape of Water‘la ödülleri silip süpürüp en sonunda Oscar’ı da kazanınca çekemediği projelerini de çekebilecek noktaya geldi. İlk işi öldü dediği Pinokyo projesini diriltmek oldu. Bu proje uğruna Fantastic Voyage yeniden çevriminin çekimlerini erteledi. Haberlere göre projeyi Netflix satın aldı. del Toro’nun bu projesi stop-motion animasyon türünde olacak. Çekimlere yıl bitmeden başlanacak. Netflix, Pinokyo’yu 2021’de yayınlayacak. Bu arada bu proje diğer uyarlamalardan daha karanlık olacak, çocuklardan ziyade gençleri hedefleyecek, 1930’ların faşist İtalya’sında geçecek.

Disney ve Paul King’in Projesi: Chris Weitz‘in ilk senaryo taslağını kaleme aldığı Pinokyo filminin yönetmenliğini Disney, Sam Mendes‘e teklif etmişti. Ama bu tekliften birkaç ay sonra Mendes’in teklifi reddettiği duyurulmuştu. Mendes projeyi reddedince Paddington filmleriyle dikkatleri çeken yönetmen Paul King’le görüşmelere başlandı, ki King de doğru bir seçim olacak, zira Paddington da benzer konseptte bir filmdi (ormandan şehre gelen efendi bir ayının şehirdeki maceralarını anlatmıştı King). King’in filmi yönetip yönetmeyeceği halen kesinleşmemiş. Zira King’e Willy Wonka‘yla ilgili bir film de teklif edildi. King bu ikisinden birisini seçmesi gerekebilir. Disney’in uyarlaması live action olacak. Çekim tarihi yönetmen netleşmediği için henüz belli değil. Bu arada Disney yapımı olacağı için bu Pinokyo’nun karanlık olmayacağını, tam tersine Disney’in Pinokyo animasyonu gibi ailelere yönelik bir film olacağını söyleyebiliriz.

Matteo Garrone’nin Projesi: Görüleceği üzere Hollywood’ta iki projenin hazırlıkları hızla devam ediyor. Ama İtalya’dan da yeni bir uyarlama gelecek. Matteo Garrone de Pinokyo’yu uyarlayacak ve yüksek ihtimalle bu filmi Disney ve Netflix’in filmlerinden evvel izleyebileceğiz. Garrone, Pinokyo filmini geçen yıl duyurmuş ama önce Dogman’i çekeceğini açıklamıştı. O sıralarda başrolü İtalya’nın ünlü aktörlerinden Toni Servillo‘ya paslamıştı. Ama aktör projeden ayrıldı, rol Roberto Benigni‘nin oldu. Burada durup bir trivia vermek isterim. Benigni üç Oscar kazanan filmi Life is Beautiful’dan sonra 2002’de Pinokyo filmini çekmiş, bu filmde Pinokyo’yu oynamıştı. Ne yazık ki film epey kötü çıkıp Benigni’ye en kötü aktör Razzie ödülünü kazandırtmıştı. Benigni bu faciasından sonra bu kez Pinokyo’yu değil, Gepetto’yu oynayacak. Umarız tarih tekerrür etmez, Benigni bir Razzie daha almaz.

Robert Downey Jr.’ın Projesi: Ve şimdilik son Pinokyo projesi, Robert Downey Jr.’ınki. Bu yapım da live action olacak. 2015’te filmi Paul Thomas Anderson‘ın kaleme alacağı ve yönetebileceği haberleri yapılmış ama bu haberler bir süre sonra yalanlanmıştı. RDJ bu haberlerden bir yıl sonra, 2016’da yönetmenlik için Ron Howard‘la anlaşmıştı ama Howard’ın projeden çekilip çekilmediğini bilmiyoruz. RDJ yıllardır Marvel filmleriyle meşgul olduğu için diğer projelerine vakit ayıramıyor. Belki Sherlock Holmes 3‘ü de aradan çıkardıktan sonra bu filmini raftan indirir. RDJ de Gepetto’yu oynayacak.