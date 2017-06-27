Tarihin en önemli korku/gerilim filmlerinden Carrie’de unutulmaz bir performans sergileyen Sissy Spacek, Stephen King’in başka bir uyarlamasında rol kaptı.

Hulu tarafından hazırlanan ve King’in farklı karakterlerinin birbiriyle bağlantılı bir evrende bir araya geleceği Castle Rock’ta Spacek de yer alacak. Spacek, dizide Ruth Deaver isimli, bir genci evlat edinmiş ve onun profesörlüğe uzanan hayatında önemli rol oynayan bir kadını canlandıracak. Profesörü Andre Holland oynuyor.

Castle Rock’ta yer alacak diğer bir ismin Suburgatory’den tanıdığımız Jane Levy olduğu da açıklandı.