Birkaç ay önce DC yola siyahi bir Superman’le devam edeceğini açıklamıştı. Hatta bu projenin yapımcısını ve senaristini de duyurmuştu. Warner Bros.’la bir anlaşma imzalayan JJ Abrams filmin yapımcılığını üstleniyor. İlk haberde Abrams’ın filmi yönetebileceği belirtilmişti ama aradan geçen zaman zarfında Abrams sadece yapımcılıkla yetinmeye karar vermiş. Daha doğrusu DC siyahi bir Superman’i konu alan filmi beyaz bir yönetmenin yönetmesini istememiş. Bu yüzden siyahi yönetmen arayışına da hemen başladı.

THR’nin haberine göre Ryan Coogler, Barry Jenkins, Regina King ve Shaka King‘in adları anılıyor projeyle ama henüz kimseye teklif götürülmedi. Zaten Coogler 2022 yazına kadar Black Panther: Wakanda Forever filmiyle meşgul olacağı için teklifi direkt ret edecektir. THR aynı kişilerin adlarının Marvel’ın Blade projesiyle de anıldığını yazmış. Öte yandan başrol için ünlü olmayan bir ismin tercih edilebileceği belirtilmiş haberde. Hatırlanırsa son Superman, Henry Cavill de Man of Steel‘den önce pek tanınmayan bir isimdi.

Hem yönetmen hem de oyuncu arayışı devam ededursun Ta-Ne-hisi Coates‘ın senaryoyu Aralık 2021’den önce bitirmesi beklenmiyor. Peki bu yeni Superman artık Cavill’ı evrende göremeyeceğimiz anlamına mı geliyor? Cavill’ın evrene dönüp dönmeyeceğini kimse bilmiyor ama bu yeni Superman evren dışı olacak. Haberlere göre 20. yüzyılda (1900’lerde) geçip dönem filmi olacak. Cavill’lı filmlerse günümüzde geçiyordu. Peki Superman aynı zamanda Clark Kent mi olacak, yoksa alternatif versiyonu Calvin Erris mi? THR, Coates’ın orijinal öyküye sadık kalacağını yazmış. Yani evet, filmde Erris yerine Clark’ı göreceğiz. Zaten öykü de Kal-El’in Dünya’ya gelişiyle başlıyormuş.

Yeni Superman filminde durum bu şekilde.