21 Ocak 2021 103 görüntüleme
Marc Fehse, zaten gayet uçuk olan iki filmi birleştirmeye karar vermiş ve ortaya Sky Sharks çıkmış. Naziler, biyolojik deneyler, zombiler ve köpekbalıkları bir araya getirelerek, tahayyül sınırlarını zorlayan bir korku/aksiyon filmi yaratılmış.
Naziler tarafından yaratılan ve mutantlar tarafından kullanılan, uçan köpekbalıkları saldırısı altında neler yapılmalı? Filmde bunun yanıtını alıyorsunuz.
Başrollerde Tony Todd, Cary-Hiroyuki Tagawa, Eva Habermann, Naomi Grossman, Amanda Bearse, Robert LaSardo ve Dave Sheridan var.
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