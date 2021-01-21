Marc Fehse, zaten gayet uçuk olan iki filmi birleştirmeye karar vermiş ve ortaya Sky Sharks çıkmış. Naziler, biyolojik deneyler, zombiler ve köpekbalıkları bir araya getirelerek, tahayyül sınırlarını zorlayan bir korku/aksiyon filmi yaratılmış.

Naziler tarafından yaratılan ve mutantlar tarafından kullanılan, uçan köpekbalıkları saldırısı altında neler yapılmalı? Filmde bunun yanıtını alıyorsunuz.

Başrollerde Tony Todd, Cary-Hiroyuki Tagawa, Eva Habermann, Naomi Grossman, Amanda Bearse, Robert LaSardo ve Dave Sheridan var.