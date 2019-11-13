Marvel filmleriyle büyük başarı yakalayan Russo Kardeşler, Quibi platformu için ilginç bir belgeselin yapımcılığına imza atacak. Slugfest ismini taşıyacak belgesel, Marvel – DC rekabetini anlatacak.

Reed Tucker’ın aynı isimli filminden uyarlanacak belgesel iki çizgi roman devi arasındaki 50 yıla yaklaşan çekişmeyi iki taraftan da insanlarla görüşerek aktaracak. Çizgi romanın bir sanat dalı olarak gelişimini ve popülerleşmesini iki büyük kurum üzerinden işleyecek.

Belgeselin yönetmenleri Don Argott ve Sheena M. Joyce. İkili daha önce Believer ve Framing John DeLorean gibi önemli belgesellere imza atmıştı.