Smuggling Hendrix: Kıbrıs’tan Bir Sınır Hikayesi

Bir adam, bir köpek ve bir sınır...
yazar: 20 Ekim 2018

Tribeca’da ilk gösterimi yapılan Smuggling Hendrix, Kıbrıs Rum Kesimi ile KKTC arasındaki sınırdaki bir öyküyü sinemaseverlerle buluşturuyor. Rum Kesimi’nde yaşamını sürdürürken, çok sevdiği köpeği Jimmy, KKTC tarafına geçen, sınırın diğer tarafına geçip köpeğini bulduktan sonra ise Rum Kesimi’ne dönemeyen bir adamın trajikomik öyküsü bürokrasi ve sınırlarla mücadele adamın yaşadıklarını anlatıyor. Fatih Akın filmlerinden de tanıdığımız Adam Bousdoukos’un başrolü oynadığı filmde diğer roller Vicky Papadopoulou, Fatih Al, Toni Dimitriou ve Özgür Karadeniz’in…

Marios Piperides’in yönettiği filmin fragmanına bakarsak, nazik bir konuda iyi bir iş çıkartılmış gibi görünüyor.

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kategori:
sinema rotaları

yazar: bakınız - Eki 20, 2018

yazar: Can Rende - Eki 20, 2018

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