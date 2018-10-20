Tribeca’da ilk gösterimi yapılan Smuggling Hendrix, Kıbrıs Rum Kesimi ile KKTC arasındaki sınırdaki bir öyküyü sinemaseverlerle buluşturuyor. Rum Kesimi’nde yaşamını sürdürürken, çok sevdiği köpeği Jimmy, KKTC tarafına geçen, sınırın diğer tarafına geçip köpeğini bulduktan sonra ise Rum Kesimi’ne dönemeyen bir adamın trajikomik öyküsü bürokrasi ve sınırlarla mücadele adamın yaşadıklarını anlatıyor. Fatih Akın filmlerinden de tanıdığımız Adam Bousdoukos’un başrolü oynadığı filmde diğer roller Vicky Papadopoulou, Fatih Al, Toni Dimitriou ve Özgür Karadeniz’in…

Marios Piperides’in yönettiği filmin fragmanına bakarsak, nazik bir konuda iyi bir iş çıkartılmış gibi görünüyor.